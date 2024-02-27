Son dakika: Bakan Tunç'tan 'kira zam tavanı' açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Haber Global'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, 1 Temmuz'da sona erecek olan yüzde 25'lik kira tavan zam oranı uygulamasının devam edip etmeyeceğiyle ilgili de konuştu.

Bakan Tunç'un konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

"2 yıl önce fahiş kira artışları nedeniyle borçlar kanununa geçici bir madde eklendi. Süre bir yıl daha uzatıldı. Sürenin tekrar uzatılıp uzatılmayacağı Meclis'in taktirinde. Enflasyon hedeflerinin tutturulması durumunda uzatılmaya gerek kalmayacağını belirttik. Yüzde 25 sınırının kaldırılıp kaldırılmayacağı 1 Temmuz yaklaştığında, günün şartlarına göre belirlenecektir."

Bakan Tunç daha önce yaptığı açıklamada, "1 Eylül’den itibaren kira davalarında arabuluculuk dönemini başlattık. Yüzde 25 kira artışı durumunun sürmesine gerek kalmayacak" demişti. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada da yüzde 25 zam oranının uzatılmadığına dair resmi kurumlardan herhangi bir açıklama yapılmadığına dikkat çekilmişti.