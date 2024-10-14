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SON DAKİKA.... Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması: Oda oda, kim nerede belli

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayetiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA.... Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması: Oda oda, kim nerede belli
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8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuval içinde bulunmuştu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni açıklamalar yaptı.

Bakan Tunç, şunları söyledi:

Narin ile ilgili soruşturma titizlikle devam ediyor. Tutuklular var, şüpheliler var. 250 kişinin ifadesi alındı. Narin kaybolduktan sonra evlerine kamera takanlar oldu, onlar incelendi.

Önemli verilere ulaşıldı: Hangi evde, kim nerede belirlendi

Daraltılmış baz çakışmasıyla önemli verilere ulaşıldı. Teknik çalışmaların son aşamasına gelindi. İddianame hazırlık süreci başladı. Daraltılmış baz çakışmasında hangi evde, kim nerede belirlendi.

Narin'in katillerinin kim olduğu tahmin edilecek. Soruşturma sonunda ortaya konan iddianame buna yargı karar verecek. Yargı süreci uzamadan tamamlanacaktır. Daraltılmış baz çakışmasıyla önemli verilere ulaşıldı. Oda oda, kim nerede belli.

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