Son dakika: Bakan Tunç'tan 'yüzde 50+1' değişikliğine ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, 'Yüzde 50+1 şartı değişecek mi?' sorusuna yanıt verdi.

Bakan şunları söyledi:

"Bu sistemde de eğer revizyon ya da reform ihtiyacı varsa zaten bundan kaçınılamayacağını ve sürekli gelişim, değişim ve reform ihtiyacını kapsayan düzenlemelerle, gerek yargı reforumu strateji belgesi, gerek anayasa değişiklikleriyle hep 21 yıldan bu yana milletimizin huzurunda olduk. Bu konuda takdir tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Yeni anayasa hedefi doğrultusunda bunların hepsi konuşulup tartışılabilir ve Meclis'te tabii bunlar bir mutabakat çerçevesinde olabilecek hususlar."



Ogün Samast'a yeni iddianame

Bu konular yargısal süreçlerle ilgili. Son iddianamenin süreciyle ilgili bilinmeyen bazı hususlar var. Azmettirenlerle, tetikçi örgüt kapsamında cezaları vgerilmişti. 2016'da bu cinayetin FETÖ'nün amaçları için işlenip işlenmediğiyle ilgili yeni bir soruşturma başlatıldı. Hükümle beraber tanıkla ilgili çocuk mahkkemesine suç duyurusunda bulunuldu. Tetikçi ile ilgili iddianme düzenlendi. Durum bundan ibaret. Soruşturma bu şekilde sürüyor.

Bu çok ciddi bir iddia. Böyle bir şey varsa üzerine üzerine gidilmesi gerekir. Akşener somut bilgileri paylaşması gerekir.

Erdoğan ne söylemişti?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, anayasada yürütmenin başı seçilmek için gereken yüzde 50+1 oy şartının çoğunluk oyu şartıyla değiştirilebileceğini söylemişti.

Erdoğan, "50+1 şartının değişmesi konusunda aynı fikirdeyim, isabetli olur. Çoğunluğu alan adayın seçilmesi usulüne geçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz ve yanlış yollara da sevk etmez. Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil" ifadelerini kullanmıştı.