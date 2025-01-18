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SON DAKİKA: Bakan Uraloğlu duyurdu: Şam'a ilk uçuş 23 Ocak'ta

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'den Şam'a ilk uçuşun 23 Ocak'ta olacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA: Bakan Uraloğlu duyurdu: Şam'a ilk uçuş 23 Ocak'ta
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Bakan Uraloğlu, "THY 23 Ocak'ta Şam'a uçacak. Şam seferleri ile çok önemli bir adım atılmış olacak" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi de Suriye'nin Şam kentine uçuşların 23 Ocak'ta başlayacağını duyurmuştu.

Haftada 3 gün sefer düzenlenecek

THY'nin internet sitesinden edinilen bilgilere göre, ilk Şam seferi 23 Ocak Perşembe günü saat 09.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak geniş gövdeli Airbus A330-203 tipi uçakla yapılacak.

İstanbul Havalimanı'ndan salı, perşembe ve pazar günleri sabah 09.00'da Şam Uluslararası Havalimanı'nda doğrudan sefer düzenlenecek.

Şam Havalimanı'ndan da aynı günlerde saat 13.00'de İstanbul Havalimanı'na dönüş seferleri gerçekleştirilecek.

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