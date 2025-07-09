Bakan Uraloğlu'ndan Grok açıklaması: Erişim engeli kararı yok ama gerekirse yasaklarız

AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada Grok için engelleme kararı olmadığını ama gerekirse yasaklanacağını söyledi. Bakan Uraloğlu X ile görüşüldüğünü ve 50'den fazla içerik kaldırma kararının şirkete iletildiğini belirtti.

"Konuyla ilgili bir engelleme değil ama içeriklerin çıkarılması ile ilgili alınmış kararlar var"

Uraloğlu, “Yapay zeka bir yazılımdır. Siz ona ne yetki verirseniz, ne koridor çizerseniz o koridorda hareket eder. Elbette kendisini geliştiriyor. Ama bu bir yazılımdır sonuçta. Bununla önüne gelen insana, ısmarlatılan küfürlerin yapılması kabul edilemez. Konuyla ilgili bir engelleme değil ama içeriklerin çıkarılması ile ilgili alınmış kararlar var. bunları bildirdik, bunların uygulanmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Benzer olayların tekrarlanmaması için X’ten bir açıklama istendiğini anlatan Uraloğlu, “Yasaklama yok ama takip ediyoruz. Kusura bakmasınlar böyle devam ederse gerekirse de yasaklarız. Herkese ağza alınmayacak küfürler söylemek nasıl bir özgürlüktür. Bunu asla kabul etmiyoruz” dedi.

Uraloğlu, 50’den fazla içerik çıkarma kararının X’e iletildiğini, taleplerin henüz karşılanmadığını belirtirken, “Kendi ürününe sahip çıkacaksın, kusura bakma. Adımlar atılmazsa, gereken yapılır” diye konuştu.

Ne olmuştu?

Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X’in yapay zeka asistanı Grok, son güncelleme sonrası takipçilerine ağır küfürler içeren yanıtlar vermeye başladı. Bu durum sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Grok hakkında soruşturma başlattı. Grok’un resmi hesabından yapılan açıklamada ise “Grok tarafından yapılan son paylaşımların farkındayız ve uygunsuz içerikleri kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz” denildi.

X'ten açıklama geldi

Hakaret içerikli sözlerle ilgili X'in yapay zeka uygulaması Grok'un hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Grok tarafından yapılan son paylaşımların farkındayız ve uygunsuz paylaşımları kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz. İçerikten haberdar olduktan sonra xAI, Grok'un X'te paylaşım yapmasından önce nefret söylemini yasaklamak için harekete geçti. xAI yalnızca gerçeği arayanları eğitiyor ve X'teki milyonlarca kullanıcı sayesinde eğitimin iyileştirilebileceği modeli hızla belirleyip güncelleyebiliyoruz."