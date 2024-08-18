Son dakika... Bakan Yerlikaya açıkladı: Paramotorlu teröristler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde bulunan Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.

Şırnak’ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkiinde 2 hava aracının Irak sınırından Türkiye tarafına doğru sınır ihlali yaptığı Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait “AKINCI TİHA” tarafından tespit edildi. Tespit sonrasında teröristler, SİHA, J-İHA ve Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri ile ateş altına alındı.

Bölgeye jöh, jandarma komando ve meti timi sevk edildi

Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca bölgede başlatılan J-İHA ve JİKU destekli operasyon kapsamında, ATAK taarruz helikopterleri himayesinde hava hücum harekatıyla bölgeye 5 Tim ile 2 JÖH Timi, 2 Jandarma Komando Timi ve 1 METİ (Mayın, El yapımı patlayıcı Tespit ve İmha) Timi sevk edildi.

Cephanelik çıktı

Eylem hazırlığı içinde oldukları değerlendirilen teröristlerin üzerinden; 2 adet M-16 Piyade Tüfeği, 2 adet M-4 Piyade Tüfeği, 2 adet cep telefonu, 1 adet lazer metre, 2 adet Glock Tabanca, 3 adet şarjör, 6 adet pil bloğu, 1 adet motosiklet aküsü ve tahkim malzemeleri ele geçirildi.