Bakan Yumaklı: Balıkesir Gömeç, Mersin Aydıncık-Gülnar yangınları kontrol altında

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nde, Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "An itibarıyla 260 yangından 258'ini kontrol altına aldık. Balıkesir Gömeç, Mersin Gülnar yangınları tam olarak kontrol altına alınmış durumda. Aydın Çine büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Susurluk'taki yangın da büyük ölçüde kontrol altına alındı. Şu anda tehlike oluşturacak bir yangın yok. Yangına sebep olmanın çok ciddi cezası var. Bu ekosistemde yaşayan sadece biz değiliz. Oradaki hayatı yok eden bu yangın illetine karşı hepimizin ortak hareket etmesi ve hassasiyet göstermesi gerekir.

Lütfen herhangi bir şekilde dışarıda bir ateş yakmayalım. En ufak bir yangın emaresi görüldüğünde 112'yi arayalım. 3 günde 260 yangına müdahil olduk" dedi.