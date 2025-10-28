  1. Ekonomim
Balıkesir Sındırgı gece boyu sallandı, güne depremle başladı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Sındırgı'da gece saatlerinde 4, 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde ise 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 03.42'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin, 6,18 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

6 dakika sonra bir deprem daha

Sındırgı'da saat 03.48'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin, 6,29 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Sabaha karşı yine sallandı

Sındırgı'da saat 05.36'da 4 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Güne depremle başladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.44'te merkez üssü yine Sındırgı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

 

 

