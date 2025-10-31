Balıkesir Sındırgı güne 4.2 büyüklüğündeki depremle başladı (Video)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 07.18’de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 07:18'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 07:18'de meydana gelen depremin 12.9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-10-31
Saat:07:18:50 TSİ
Enlem:39.18361 N
Boylam:28.23806 E
Derinlik:12.9 km
