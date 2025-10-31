  1. Ekonomim
  Balıkesir Sındırgı güne 4.2 büyüklüğündeki depremle başladı (Video)
Balıkesir Sındırgı güne 4.2 büyüklüğündeki depremle başladı (Video)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 07.18’de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Balıkesir Sındırgı güne 4.2 büyüklüğündeki depremle başladı (Video)
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 07:18'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 07:18'de meydana gelen depremin 12.9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

 

