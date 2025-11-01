Balıkesir Sındırgı güne depremle uyandı

  1. Ekonomim
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 07.58’de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Yerin 6.79 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Deprem, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı

10 Ağustos'taki 6.1 büyüklüğündeki depremden 2.5 ay sonra Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, 27 Ekim'de yine aynı büyüklükteki bir depremle daha sarsılmıştı. 6.1 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçılar devam ediyor.

