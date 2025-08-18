Balıkesir Sındırgı yine sallandı, AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı: Deprem İzmir ve Bursa'da da hissedildi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sallanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre bugün saat 11:26'da Sındırgı'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve Bursa'da da hissedildi.
Depremin derinliği 6.72 km olarak kaydedildi.
Deprem İzmir ve Bursa'da da hissedildi.
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-18
Saat:11:26:27 TSİ
Enlem:39.25778 N
Boylam:28.10028 E
Derinlik:6.72 km
Detay:https://t.co/wq2O65OtCs