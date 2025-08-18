  1. Ekonomim
Balıkesir Sındırgı yine sallandı, AFAD depremin büyüklüğünü açıkladı: Deprem İzmir ve Bursa'da da hissedildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sallanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre bugün saat 11:26'da Sındırgı'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve Bursa'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre bugün saat 11:26'da Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin derinliği 6.72 km olarak kaydedildi.

Deprem İzmir ve Bursa'da da hissedildi.

