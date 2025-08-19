  1. Ekonomim
6.1 büyüklüğündeki depremin ardından peş peşe sarsıntıların yaşandığı Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Sındırgı'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos tarihinde yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki hareketlilik sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, saat 13.44 sıralarında merkez üssü Sındırgı ve büyüklüğü 3.9 olan bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 4.59 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

 

