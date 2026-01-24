  1. Ekonomim
Balıkesir'de 10 saniye arayla peş peşe deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin artçıları devam ediyor. Son olarak bugün saat 10.34'te 10 saniye arayla merkez üssü yine Sındırgı ilçesi olan 4.1 ve 4.2 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 10.34'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

Yerin 10,73 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu.

Deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

Bu depremden 10 saniye sonra meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki ikinci deprem ise yerin 6.91 kilometre altında meydana geldi. Deprem Balıkesir, Bursa ve Yalova'dan da hissedildi.

Gece saatlerinde 5.1 ile sallanmıştı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 00.24’te 5.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirilmişti.

