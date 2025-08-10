  1. Ekonomim
Son Dakika: Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde deprem

AFAD, Balıkesir'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydetti.

Saat 18:05'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin derinliği ise 9.69 kilometre olarak ölçüldü. Deprem Balıkesir'in diğer ilçelerinden de hissedildi.

