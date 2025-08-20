Son dakika: Balıkesir'de deprem! Sarsıntılar sürüyor
Son dakika haberi... Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli verilerine göre deprem 8.6 km derinlikte meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Saat 09:32'de, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.
Deprem yerin 8.6 km altında gerçekleşti.
