  3. Son dakika: Balıkesir'de deprem! Sarsıntılar sürüyor
Son dakika: Balıkesir'de deprem! Sarsıntılar sürüyor

Son dakika haberi... Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli verilerine göre deprem 8.6 km derinlikte meydana geldi.

Son dakika: Balıkesir'de deprem! Sarsıntılar sürüyor
Son dakika... Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Saat 09:32'de, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.

Deprem yerin 8.6 km altında gerçekleşti.

