Son dakika... Balıkesir'de F-16 savaş uçağının düşme anı ortaya çıktı! MSB, şehidin kimliğini açıkladı (Video)

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığı’ndan görev uçuşu için havalanan F-16 uçağı, kalkıştan kısa süre sonra saat 00.50 sıralarında kaza kırıma uğradı. İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Karesi mevkisinde yol kenarına düşen uçağın enkazı çevreye dağıldı. İhbar üzerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan araştırmada uçağın pilotunun şehit olduğu belirlendi.

MSB, şehidin kimliğini açıkladı

Balıkesir'de F-16'nın kaza kırıma uğraması sonucu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı Balıkesir'den kalkış yapan bir F-16 uçağı le 00.56'dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesildiğini ve uçağın kaza kırıma uğradığını açıklamıştı. Kaza kırıma uğrayan uçakta Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit Bolat için taziye mesajı yayımladı.

MSB: Pilotumuz şehit oldu

Olayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise “9’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir’den kalkış yapan bir F-16 uçağımız ile 00.56’dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesilmiştir. Uçağımızın kaza kırıma uğradığı tespit edilmiş ve uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Pilotumuz şehit olmuştur. Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir” İfadelerine yer verildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-6 uçağı görev uçuşu esnasında 00.50 sıralarında kaza kırıma uğramış olup, bir pilotumuz şehit olmuştur. Şehidimiz Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Kaza ile ilgili medyaya açıklamada yapan Vali Ustaoğlu, “Milletimizin başı sağ olsun. Aldığımız bilgiye göre 9’uncu Ana Jet Komutanlığımızdan kalkıştan kısa süre sonra F-16 uçağımız kaza kırıma uğradı. Maalesef 1 şehidimiz var, naaşına ulaştık. Kaza yeri İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Balıkesir’e bağlı Karesi mevkisinde yol kenarıdır” ifadelerini kullandı.

Düşme anı ortaya çıktı

Balıkesir'de F-16 savaş uçağının düşme anı ortaya çıktı.

Kaza nedeniyle otoyoldaki sürücüler büyük şok yaşarken, o anların görüntüsü çıktı.

Bakan Gürlek: Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız, görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğramış ve kahraman bir pilotumuz şehit olmuştur. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığımız olayla ilgili soruşturma başlatmış olup, Başsavcımız, Başsavcı Vekilimiz ve iki Cumhuriyet Savcımız kaza mahalline intikal etmiştir. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve metanet temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun ifadelerini kullandı.