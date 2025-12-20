Balıkesir'de İHA düştü: İnceleme için Ankara’ya gönderildi (Video)

Edinilen bilgiye göre, henüz kime ait olduğu belirlenemeyen İHA’nın düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak İHA üzerinde inceleme yaptı.

Rus menşeli olup olmadığı henüz netleşmeyen insansız hava aracı, detaylı teknik inceleme yapılmak üzere Ankara’ya gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Son 5 günde 3'üncü İHA olayı

15 Aralık'ta Karadeniz üzerinden Türkiye hava sahasına giren bir İHA, F-16'lar tarafından düşürülmüştü. Olaya ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rusya ve Ukrayna'ya ikazda bulunduklarını belirtmişti.

Dün ise Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kırsal alana bir İHA düşmüştü. İçişleri Bakanlığı, ilk belirlemelere göre İHA'nın Rus menşeli Orlan-10 olduğunu açıklamıştı.