Balıkesir'de korkutan deprem: Birçok ilde hissedildi (Video)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, saat 10:06'da Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin 6,97 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem Bursa, Manisa, Kütahya ve İzmir'de de hissedildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sındırgı ilçemizde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Ekipler saha taramalarına başladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından tüm ekiplerin saha taramalarına başladığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir Sındırgı'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.