SON DAKİKA: Balıkesir'de patlayıcı üreten fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı (Video)

İlçeye bağlı kırsal Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın kapsül üretimi yapılan bölümünde patlama meydana geldi.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, olayın ardından ekiplerin hemen bölgeye yönlendirildiğini açıkladı.

Ustaoğlu, "ZSR patlayıcı üretim tesisinde bir patlama meydana geliyor. Fabrikanın kapsül üretimi yapılan bölümünde patlama meydana geldikten sonra binada çökme oluştu. Şu anda tüm ekiplerimiz burada" dedi.

12 can kaybı

Patlamanın, ZSR Patlayıcı Üretim Tesisi'nde saat 08.25'te meydana geldiğini belirten Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Patlama sonucunda ilk belirlemelere göre 12 çalışanımızın vefat ettiği bilgisi var. Şu an tüm ekiplerimizle olay yerindeyiz. Soğutma çalışmaları devam ediyor."

Vali Ustaoğlu, çökmenin sadece tesisin kapsül üretimi yapılan binasında olduğu bilgisini verdi.

Diğer binalarda cam kırığı şeklinde hasarlar oluştuğunu dile getiren Ustaoğlu, "Çok fazla geniş alana sirayet etme durumu yok. Sadece bina çökmüş durumda." dedi.

Sağlık Bakanı: 5 kişi yaralı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, patlamada 5 kişinin yaralandığını, yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını açıkladı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada ise olay yerinde çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, "AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve emniyet birimlerimizin olaya müdahaleleri devam etmektedir. Vefat eden çalışanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Sabotaj ihtimali var mı?

Olayda sabotaj ihtimali olmadığı belirtildi.

Balıkesir Büyükşehir belediye Başkanı Ahmet Akın, "Çekirdek üretimi yapılan bölümde oldu patlama. Patlama sonucu çok kaybımız var. Bu fabrikada eskiden beri mühimmat üretimi yapılıyor. Bölgede 15 kişi çalışıyordu. İnceleme yapılıyor. Şu anda sabotajla ilgili herhangi bir şey yok. İçeride olan kimse yok" dedi.

Patlamanın nedeni ne?

Vali Ustaoğlu, patlamanın sadece bir bölümde yaşandığını açıklayarak, "Kartla giriş sistemi ve elektronik olduğu için listeyi belirlemeye çalışıyoruz. Kimlik belirleme çalışması sürüyor. Teknik sebeple olduğu düşünülüyor. Savcılarımız olay yerinde. Bakanlıklarımız da müfettiş görevlendirdi" dedi.

Patlamanın şiddeti nedeniyle binadan kopan parçalar ve mühimmatlar etrafa yayıldı.

Bakan Tunç: Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Balıkesir ilimizin Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikanın kapsül üretilen bölümünde meydana gelen patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

Bakan Işıkhan: 2 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Balıkesir’in Karesi ilçesinde bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Patlamayı araştırmak üzere 2 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Olay yerinde çok sayıda jandarma güvenlik tedbiri alırken, ambulanslar da hazır bekletiliyor. Kesin sebep ise yapılacak bilirkişi incelemesinin ardından tespit edilecek.