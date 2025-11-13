  1. Ekonomim
Balıkesir'de sabah saatlerinde 5 dakikada üç deprem oldu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 06.16'da 4,7 saat 06.20 ve 06.21'de 4,2 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.16'da merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 12,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bir dakika arayla 4,2 büyüklüğünde iki deprem daha oldu

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.20 ve 06.21'de 4,2 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

Depremlerin 7 ve 7,89 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

