Son dakika: Batan gemideki denizcilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı
Son dakika haberi... Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında batan Türk bayraklı 'Kafkametler' adlı kuru yük gemisinin bulunması için fırtınanın dinmesiyle birlikte, Sahil Güvenlik, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, kayıp 12 personelden’1’inin Ereğli sahilinde cansız bedenine ulaştı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde limandan çıktıktan sonra mendireğe çarparak batan Kafkametler gemisinde görevli bir denizcinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.
Denizcilik Genel Müdürlüğünün X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, şu bilgi verildi:
"Karaya oturan ve iletişimin kesildiği Kafkametler gemisinde görevli bir denizcimizin naaşı kurtarma ekiplerince Ereğli sahilinde bulunmuştur. Batan gemideki diğer denizcilerimizi arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Denizcimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Başımız sağ olsun."