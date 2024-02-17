Son dakika: Batan gemideki kayıp 6 mürettebatından 2'sinin cansız bedenleri tespit edildi
Son dakika haberi... Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin 6 kişilik mürettebatı için başlatılan arama kurtarma çalışması üçüncü gününde sürüyor. Kayıp 6 mürettebattan 2'sinin cansız bedenlerinin gemide olduğu tespit edildi.
İmralı Adası güneyinde batan kuru yük gemisindeki mürettebatı arama çalışmaları 3. gününe girerken sabah saatlerinde birlikte yeniden başlandı.
Dün akşam saat 17.00 sıralarında planlanan dalış, hazırlıklar sırasında TCG Akın gemisinin halatının kopması nedeniyle gerçekleştirilemedi.
Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında batan 'BATUHAN A' isimli geminin kayıp 6 mürettebatından 2'sinin cansız bedenlerinin gemide olduğunun tespit edildi.