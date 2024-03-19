Bayram tatili 9 güne çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da şoför esnafı ile iftarda buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasının son bölümünde bayram tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:

"AFAD tarafından inşası tamamlanan deprem konutu ve köy evinin anahtar teslimini gerçekleştirdik. Teslim ettiğimiz deprem konutu sayısı 76 bini aştı. Ardından yeni metronun açılış törenine iştirak ettik. Akabinde Mamak'ta toplu açılış törenimiz vardı. 62 kalem eser ve projeyi hizmete açtık. Yatırımların ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Siyasete atıldığımız ilk dönemden itibaren sizlerle dertleştik hasbihal ettik. Sizlerle yakın irtibat halinde olduk. Türkiye'nin nabzını tutarken sizlerin fikirlerinden istifade ettik. Sizlerin bu ülkeye yaptığı hizmetlerin yerini hiçbir şey tutamaz. Her gün sadece Ankara'da yüz binlerce hemşerimizin evine sevdiklerine ulaşmasına sizler vesile oluyorsunuz. Siyasi hayatı boyunca sizlerle yol yürümüş kardeşiniz olarak nasıl bir mücadele içinde olduğunuzu biliyorum.

Taksiciyi öldüren hesabını verdi

İzmir'de geçen ay yaşanan hadise taksicilerin nasıl evlerine ekmek götürmeye çalıştığını göstermiştir. Daha sonra şoförlerimizi hedef alan haberler medyaya yansıdı. Bazı örnekler üzerinden şoför esnafı kardeşimin ötekileştirildiğini ve nefret objesi haline getirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bu kabul edilemez bir durumdur. Taksiciyi öldüren hesabını verdi.

Milletin yetki verdiklerinin görevi suçu başkasına yıkmak değil bunlara çözüm üretmektir. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerimizde artan trafik keşmekeşinden şoför kardeşlerim herkesten çok etkileniyor. Şoför kardeşlerim günün 24 saati çalışıyor.

Yol medeniyettir düsturuyla gece gündüz çalışarak ülkemizi ulaştırmada dünyada parmakla gösterir hale getirdik. Otoyol uzunluğunu 3 bin 726 km'ye, köprü ve viyadük uzunluğunu 774 km'ye, karayolu tünel sayımızı 495 adede çıkararak ulaştırma alanında büyük bir dönüşüme imza attık.

Dolmuş ve minibüs esnafımızın plakalara dair mülkiyet sorununa dair sorunları gidereceğiz. aynı düzenlemede halk otobüsü esnafımızın faaliyetlerine devam edebilme haklarını korumaya alacağız. Bakanlığımız mevzuat hazırlığını yaptı, seçimden sonra parlamentonun takdirine sunuyoruz.

Bayram tatili 9 güne çıkarıldı

Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak bayram tatilinde 1,5 günlük sürede idari izinli sayılacağını kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Salı günkü yarım günü ve pazartesini bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir vakit verdik. Özel sektörümüzün de böyle bir yaklaşıma sahip olduğunu biliyoruz.