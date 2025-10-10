Bayrampaşa Belediye Başkanvekilliği seçimi iptal edildi
Son dakika... CHP'nin ikinci kez kazandığı Bayrampaşa'da yeni bir gelişme yaşandı. Bayrampaşa Belediye Başkanvekilliği seçimi iptal edildi. Mahkeme, CHP'li İbrahim Kahraman'ın kurayla kazandığı seçime AK Parti'nin itirazını kabul etti.
Son dakika... İstanbul 8. İdare Mahkemesi, CHP’nin kazandığı Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçimlerinin yürütmesini durdurdu.
Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun tutuklanmasının ardından Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği için seçime gidilmiş, oylamadaki eşitliğin ardından CHP’nin adayı İbrahim Kahraman kura sonucunca Başkan Vekili olmuştu.
AK Parti'nin adayı İbrahim Akın’ın seçimin iptali için karşı dava açmıştı. O davada ara karar çıktı. İstanbul 8. İdare Mahkemesi kesin karar çıkana kadar seçimlerin askıya alınmasına karar verdi.