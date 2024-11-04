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Son dakika... Silahlı saldırıya uğrayan Belediye Başkanı Hilmi Şen hayatını kaybetti

Kırıkkale'de Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, silahlı bir saldırıya maruz kaldı. Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, ağır yaralanan Hilmi Şen ve şoförü Mikail Çelikkol'un yaşamlarını yitirdiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Son dakika... Silahlı saldırıya uğrayan Belediye Başkanı Hilmi Şen hayatını kaybetti
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Olay sabah saatlerinde gerçekleşti. Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, yanına yaklaşan bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, ağır yaralanan Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförü Mikail Çelikkol'un hayatını kaybettiğini bildirdi. Belediye Başkanı Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin Şen'in akrabası E.Ş. olduğu öğrenildi.

Partiden açıklama geldi

Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner, Şen'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

"Partimizden Belediye Başkanı seçildikten sonra istifa eden Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen’in bugün yaşanan silahlı bir tartışma sonucu hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Hilmi Şen’e Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." 

Saldırgan yakalandı

Konuyla ilgili Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, “ Şüpheli şahıs kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır." denildi.

 

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