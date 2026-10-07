Son dakika Berna Laçin gözaltına alındı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına tepkiler sürerken, sanat camiasından bir tepki de Berna Laçin'den geldi. Berna Laçin'in paylaşımının hemen ardındanhakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan soruşturma başlatıldı.

Berna Laçin yine sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak gözaltına alındığını duyurdu.

Berna Laçin, Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımı ile ilgili yaptığı paylaşımda “İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!" ifadelerini kullanmıştı.

İzmir yönetimi 22 yıl sonra AK Parti'ye geçti

İzmir Büyükşehir Belediyesi,'nin kesintisiz 22 yıl boyunca CHP'li başkanlar tarafından yönetilmesinin ardından Cemil Tugay'ın önce CHP'den istifa edip ardından 7 Ekim 2026'da AK Parti'ye katılması ile ilk kez AK Parti'ye katılması dikkat çekmişti.

Berna Laçin soruşturma açılmasının ardından konuşmuştu

Soruşturma başlatılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Berna Laçin, ifadeleri kullandı:

"Bunu attım, sonra çorbayı ocağa koydum, yazmamın üstünden 1 saat geçmeden halkı kin ve düşmanlığa sevk etme suçu ile ilgili soruşturma açıldı dedi gazeteci bir arkadaş. Açıkçası yalan haberdir diye varsayıyorum. 1 saat içinde kim ne okudu da kin ve düşmanlığa sevk oldu da ne olay oldu da konu savcılığa gitti de soruşturma başladı değil mi? Mantıklı değil yani vardır bir hata herhalde."