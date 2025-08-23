Son dakika... Beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de art arda 2 deprem
Son dakika... Balıkesir beşik gibi sallanıyor. AFAD Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde art arda 2 deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 14.16'da 4,1 büyüklüğünde, saat 14.20'de 3.9 olmak üzere 2 deprem kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 14.16'da 4,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Depremin, 6,98 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-23
Saat:14:16:03 TSİ
Enlem:39.17167 N
Boylam:28.25944 E
Derinlik:6.98 km
4 dakika arayla yeni deprem
Saat 14.20'de de Sındırgı'da 3.9'luk yeni bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 10.93 km olarak ölçüldü.
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-23
Saat:14:20:57 TSİ
Enlem:39.20417 N
Boylam:28.22333 E
Derinlik:10.93 km
