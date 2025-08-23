  1. Ekonomim
Son dakika... Beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de art arda 2 deprem

Son dakika... Balıkesir beşik gibi sallanıyor. AFAD Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde art arda 2 deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 14.16'da 4,1 büyüklüğünde, saat 14.20'de 3.9 olmak üzere 2 deprem kaydedildi.

Son dakika... Beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de art arda 2 deprem
Son dakika... Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 14.16'da 4,1 büyüklüğünde, saat 14.20'de 3.9 olmak üzere art arda korkutan 2 deprem kaydedildi. 

Balıkesir beşik gibi sallanıyor: Art arda 2 deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 14.16'da 4,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Depremin, 6,98 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

4 dakika arayla yeni deprem

Saat 14.20'de de Sındırgı'da 3.9'luk yeni bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 10.93 km olarak ölçüldü. 

