Son dakika... Beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de art arda 2 deprem

Son dakika... Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 14.16'da 4,1 büyüklüğünde, saat 14.20'de 3.9 olmak üzere art arda korkutan 2 deprem kaydedildi.

Balıkesir beşik gibi sallanıyor: Art arda 2 deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 14.16'da 4,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Depremin, 6,98 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

4 dakika arayla yeni deprem

Saat 14.20'de de Sındırgı'da 3.9'luk yeni bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 10.93 km olarak ölçüldü.