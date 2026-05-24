Son dakika: Beyaz Saray’da silah sesleri. Gazeteciler korumaya alındı

CNN’de yer alan son dakika habere göre Beyaz Saray’da silah sesleri duyuldu. Olay yerine yakın gazeteciler korumaya alınırken, ABD’nin kolluk kuvvetleri duruma müdahale etti.

NBC’nin aktardığına göre, Beyaz Saray’da görevli olan basın çalışanları güvenli bölgelere yönlendirildi. Olaya ilişkin Gizli Servis’ten resmi açıklama bekleniyor.

Televizyon görüntülerinde, Beyaz Saray’ın çimlerinde ağır silahlarla nöbet tutan Gizli Servis personeli görüldü. ABC Beyaz Saray Muhabiri Selena Wang, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“iPhone’umla sosyal medyaya video çekimi yapıyordum, birden silah sesleri duyuldu. Onlarca el ateş edilmiş gibi geldi. Bize basın brifing odasına koşmamız söylendi ve şu an orada bekliyoruz.”

Meydana gelen olayda Donald Trump ve diğer görevlilerin durumu henüz net olarak bilinmiyor.