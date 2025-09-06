Son dakika... Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler yeniden cezaevine giriyor!

Savcılık, dün tahliye edilen Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tahliyesine itiraz etti. 17. Ağır Ceza Mahkemesi reddetti, üst mahkeme olan 18. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklama istedi.

Yeniden gözaltına alındı

Polisler Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’i evinden aldı.

Savcılık itiraz etti

Savcılık, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yanı sıra Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci'nin tahliyesine itiraz etti. Tutuklanmalarını talep etti.

Sözcü'nün haberine göre, gerekçe olarak suçun vasıf ve mahiyeti, delillerin tamamının toplanmamış olması gösterildi. Savcılığın itirazında bu nedenle yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirinin bu aşamada yetersiz kalacağı iddia edildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, savcılık mütalaasını açıklamış ve 7 kişinin tahliyesini, 5 kişinin tutukluluğunun devamını talep etmişti. Mahkeme heyeti, sanık savunmalarını, mevcut delil durumunu ve tutukluluk sürelerini dikkate alarak Başkan Alaattin Köseler'in yanı sıra 11 kişinin daha tahliyesine karar vermişti.