Son dakika! Beykoz Belediye Başkanı Köseler 30 saat sonra yeniden tutuklandı

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sonucu tutuklanan başkanlardan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile 12 tutuklu isim, İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nce yapılan duruşmanın üçüncü gününde önceki gece yarısı tahliye edildi. Tahliye yazısı dün sabah 09.30 sıralarında cezaevine ulaşan Köseler, bir süre sonra özgürlüğüne kavuştu. 187 gün sonra özgürlüğüne kavuşan Köseler, cezaevi önünde kendisini karşılayan yakınları, dostları ile tek tek kucaklaştı.

Köseler, tahliyesinin ardından dün akşam doğduğu Paşabahçe'de Beykozlular ile bir araya geldi. Destek veren herkese teşekkür eden Köseler, "

Ben mahkeme sürecinde iddianame ile ilgili kararı veren ağır ceza hakimlerine, bilinç, ahlak ve vicdanıyla karar veren hakimlere Beykoz halkı adına teşekkürü borç biliyorum. Türk adaletine güvenmek zorundayız. Tabii ki, ülke genelindeki siyasi iklim hepimizin içinde birtakım soru işaretleri oluşturuyor" dedi, 15 yeni kreş açacaklarını söyledi.

Savcılık itiraz etti

Ancak tahliyelerden bazılarına savcılık, Köseler'in yanı sıra Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci'nin tahliyesine itiraz etti. İtiraz tahliye kararını veren mahkeme tarafından reddedilirken bir üst mahkeme olan İstanbul Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti. Köseler 16.00 sıralarında polisler tarafından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne götürülürken, o anlarda ziyaret için evinde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Zeybek:Tutuklamak için mahkeme mahkeme dosya gezdiriyorsunuz

Zeybek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Adalet duygusunu yerle bir ediyorsunuz. Dün tahliye edilen Alaattin Köseler Başkanımızın evine gittim. Daha geçmiş olsun temennisinde bulunmadan, yeniden evine gönderilen ekiple alınarak tutuklandı.

Tutuklamak için mahkeme mahkeme dosya gezdiriyorsunuz. 17. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklama talebini reddetti. Ancak bu kez üst mahkeme olan 18. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden tutuklanmasına karar verdi. İnsanların özgürlüğüyle böylesine keyfi şekilde oynanması, hukukun üstünlüğünü ayaklar altına alıyor. Bu insanların aileleri var, çocukları var. Yapılan zulüm vicdanları derinden yaralıyor.

Çelik: Böyle yargı sistemi olmaz!

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de "Halkın iradesiyle kavga etmeye yeminli bir 'el', yargı kararlarına sürekli müdahale ediyor. Davaya bakan, tüm dosyayı incelemiş mahkeme heyeti Alaattin Köseler ve tüm sanıkların tahliyesine karar verdi. Dosyanın kapağını daha bugün gören başka bir mahkeme heyeti yeniden tutukladı. Böyle yargı sistemi olmaz! Alaattin Köseler serbest bırakılmalı ve görevinin başına dönmelidir!" sözleriyle tepkisine dile getirdi.