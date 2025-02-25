  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. SON DAKİKA... Beykoz Belediyesi'nde 'konser' gözaltısı
Takip Et

SON DAKİKA... Beykoz Belediyesi'nde 'konser' gözaltısı

Son dakika haberi... İstanbul'da Beykoz Belediye Başkanlığı'nın 15 Ocak tarihi öncesindeki Kültür ve Sosyal İşler Müdürü E.D., belediyenin konser etkinliklerinde hukuka aykırı işlemler yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
SON DAKİKA... Beykoz Belediyesi'nde 'konser' gözaltısı
Takip Et

Habertürk'te yer alan habere göre Beykoz Belediye Başkanlığı'nın 15 Ocak tarihi öncesindeki Kültür ve Sosyal İşler Müdürü E.D., belediyenin konser etkinliklerindeki hukuka aykırı işlemler iddiası ile gözaltına alındı.

Ne olmuştu?

Beykoz Belediyesi'nin 3 konser organizasyonu ile Beykoz 1908 A.Ş.'nin Tuzlaspor'un haklarını satın alarak Beykoz Anadolu Spor AŞ adıyla TFF 2. Lig'de oynama sürecinde "usulsüz harcama yapıldığı" iddialarına ilişkin, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatılmıştı.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ise şu açıklamayı yapmıştı:
"Toplam 145 kalemden oluşan ihalede sanatçı ödemeleri 19 milyon lira değil, sadece 2 milyon 145 bin liradır. Konserler ise açık ihale kapsamında düzenlenmiştir. Kamu yararı gözetilerek gerçekleştirilmiştir. Beykoz 1908 AŞ ile ilgili iddiaya gelirsek, Tuzlaspor'un Türkiye Futbol Federasyonu ikinci ligdeki haklarını alarak Beykoz Anadolu Spor AŞ adı ile profesyonel ligde mücadele etmesi tamamen yasal bir durumdur."

Gündem
8 ayrı suç örgütüne operasyon: 74 şüpheli gözaltına alındı
8 ayrı suç örgütüne operasyon: 74 şüpheli gözaltına alındı
Sanatçı Yılmaz Morgül'den üzen haber: Hastaneye kaldırıldı
Sanatçı Yılmaz Morgül'den üzen haber: Hastaneye kaldırıldı
Uyuşturucu operasyonunda kalp krizi geçiren polis memuru şehit oldu
Uyuşturucu operasyonunda kalp krizi geçiren polis memuru şehit oldu
Kulis: AK Parti'de hedef önce 360 milletvekiline ulaşmak, sonra seçim... İşte öne çıkan tarih
Kulis: AK Parti'de hedef önce 360'a ulaşmak, sonra seçim
Maydonoz Döner operasyonunda 9 tutuklama
Maydonoz Döner operasyonunda 9 tutuklama
AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması
AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması