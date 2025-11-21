  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Son dakika... Böcek ailesinin ölümünde flaş gelişme: Otel sahibi ve çalışanı tekrar gözaltında
Takip Et

Son dakika... Böcek ailesinin ölümünde flaş gelişme: Otel sahibi ve çalışanı tekrar gözaltında

İstanbul Fatih’te anne, baba ve 2 çocuğunun ‘zehirlenme’ iddiasıyla hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan otel sahibi ve bir otel çalışanı tekrar gözaltına alındı.

Haber Merkezi
DHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Son dakika... Böcek ailesinin ölümünde flaş gelişme: Otel sahibi ve çalışanı tekrar gözaltında
Takip Et

Fatih'te Böcek ailesinin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada haklarında ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı uygulanan otel sahibi H.O. ile otel çalışanı R.B.'ye yönelik karara Sulh Ceza Hakimliği'nce itiraz edildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da 'zehirlenme' şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Böcek ailesinin 4 ferdinin öldüğü olaya ilişkin soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı verilen 11 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Haklarında ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı uygulanan otel sahibi H.O. ile otel çalışanı R.B.'ye yönelik karara Sulh Ceza Hakimliği'nce itiraz edildi. Şüpheliler otel sahibi Hakan O. ile otel çalışanı R.B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheliler bugün gözaltına alındı.

Gündem
DSİ başvuru ne zaman bitecek? Kasım 2025 DSİ başvuru süresi geçti mi?
DSİ başvuru ne zaman bitecek? Kasım 2025 DSİ başvuru süresi geçti mi?
CHP İstanbul Kongresi davasında mahkemeden ‘devam’ kararı: Gürsel Tekin kayyum olarak göreve devam edecek
CHP İstanbul Kongresi davası: Gürsel Tekin kayyum olarak devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'ya gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'ya gitti
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
3 ilde uyuşturucu operasyonu: 1 milyon 913 bin adet hap ele geçirildi
3 ilde uyuşturucu operasyonu: 1 milyon 913 bin adet hap ele geçirildi
Gürcistan'da düşen C-130 uçağında patlayıcı izine rastlandı mı? Jandarma Kriminal raporunda ne çıktı?
Gürcistan'da düşen C-130 uçağında patlayıcı izine rastlandı mı?