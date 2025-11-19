  1. Ekonomim
  Böcek ailesinin ölümünde flaş rapor: Uygunsuz madde tespit edilemedi
Böcek ailesinin ölümünde flaş rapor: Uygunsuz madde tespit edilemedi

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yedikleri yiyeceklerden alınan örneklerin raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavılığı'na ulaştı. İl Tarım Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda uygunsuz herhangi bir madde tespit edilemediği bildirildi.

Almanya'dan 9 Kasım 2025'de İstanbul'a turistik amaçla gelerek 13 Kasım 2025'de ‘zehirlenme' iddiasıyla hayatlarını kaybeden anne Çiğdem Böcek (27), baba Servet Böcek (38) ile 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek'in ölümlerine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

"Herhangi bir uygunsuz madde tespit edilmedi"

Soruşturma kapsamında ailenin zehirlenme olayından önce yemek yedikleri işletmelerden analiz yaptırılmak üzere numune aldırılmış, numuneler İl Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderilmişti. Analiz sonuçları düzenlenerek rapor hazırlandı. Raporda, ailenin yediği yemek ve içeceklerden alınan örneklerde herhangi bir uygunsuz madde tespit edilmediği kaydedildi.

