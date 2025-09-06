  1. Ekonomim
Bodrum’da orman yangını (Video)

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yangın Güvercinlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki trafodan çıktığı tahmin edilen yangın ormanlık alana sıçradı.

Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan alevleri söndürmek için bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bodrum’da orman yangını (Video) - Resim : 1

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun müdahalesi başladı. Hızlı ve yoğun müdahale sonuç verirken, yangın kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Bodrum’da orman yangını (Video) - Resim : 2

