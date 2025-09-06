  1. Ekonomim
  Rektör atamaları Resmi Gazete'de
Rektör atamaları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile 5 üniversitenin rektör atamaları gerçekleştirildi.

Rektör atamaları Resmi Gazete'de
Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci yeniden atandı.  Marmara Üniversitesi'nde Prof. Dr. Mustafa Kurt'un yerine Prof. Dr. Mehmet Emin Okur rektör olarak atandı.   

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Kemal Şenocak yerine Prof. Dr. Adem Aslan, İzmir Demokrasi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper’in yerine Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu getirildi.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi'nin kurucu rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi’yse aynı üniversiteye yeniden rektör atandı.

