Rüşvet soruşturması: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen irtikap soruşturması kapsamında jandarma ekipleri sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Savcılık talimatıyla eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı.

Tanju Özcan, gözaltına alındığını sosyal medya hesabından, "Jandarma tarafından gözaltına alındım" ifadesiyle duyurdu.

Jandarma tarafından gözaltına alındım. — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) February 28, 2026

Sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yapan Özcan, "Memleketimde binlerce öğrenciye burs verildiği için gözaltına alındım. Bu benim için onurdur" ifadelerini kullandı.

13 kişi gözaltına alındı

Operasyon kapsamında, belediye ile bağlantılı olduğu belirtilen 13 kişinin daha yakalandığı öğrenildi.

Bazı belediye birim müdürlerinin de gözaltına alındığı bildirilirken, jandarma ekipleri tarafından Tanju Özcan’ın evinde arama yapıldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.