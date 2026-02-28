  1. Ekonomim
  Rüşvet soruşturması: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı
Rüşvet soruşturması: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Özcan dahil 13 kişinin rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen irtikap soruşturması kapsamında jandarma ekipleri sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Savcılık talimatıyla eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı.

Tanju Özcan, gözaltına alındığını sosyal medya hesabından, "Jandarma tarafından gözaltına alındım" ifadesiyle duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yapan Özcan, "Memleketimde binlerce öğrenciye burs verildiği için gözaltına alındım. Bu benim için onurdur" ifadelerini kullandı.

13 kişi gözaltına alındı

Operasyon kapsamında, belediye ile bağlantılı olduğu belirtilen 13 kişinin daha yakalandığı öğrenildi.

Bazı belediye birim müdürlerinin de gözaltına alındığı bildirilirken, jandarma ekipleri tarafından Tanju Özcan’ın evinde arama yapıldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

 