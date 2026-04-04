Bolu Belediyesi'nde arama: 3 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi

Geçtiğimiz ay yürütülen 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte jandarma ekipleri tarafından belediye binasına geniş çaplı arama başlatıldı.

Jandarma, belediyenin bilgi işlem sorumlusu eşliğinde yaptığı aramalarda kurumdaki tüm bilgisayarları ve dijital materyalleri inceleme altına aldı. Jandarma ekipleri tarafından belediyenin bazı birimlerindeki evraklara ve dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Jandarma ekipleri delil çuvallarına koydukları materyallerle belediyeden ayrıldı.

3 kişi için daha gözaltı kararı

Öte yandan soruşturma kapsamında 3 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan isimler belli oldu

Bolu Belediyesi’ne yönelik devam eden ‘İcbar suretiyle irtikap’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 kişinin, aynı soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınıp, serbest bırakılan Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, Bolsev Yönetim Kurulu üyesi Ali Sarıyıldız ile Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal olduğu bildirildi.

3 şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.