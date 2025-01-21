SON DAKİKA: Bolu Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili yayın yasağı

Kartalkaya’da bir otelde gece saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Kartalkaya'da doluluk oranı yüzde 90 olan otelin dördüncü katında bulunan restoran bölümünde çıkan yangın hızla tüm katlara yayıldı ve en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce otel yangınıyla ilgili yayın yasağı getirildi.