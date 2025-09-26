Son dakika... Bolu'da korkutan deprem! Deprem uygulaması yine panik yarattı

Kandilli Rasathanesi Bolu'da saat 10.30'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 5.9 olarak kaydedildi.

Deprem uygulaması korkuttu

Telefonlardaki deprem uygulamaları milyonlarca vatandaşı yine yanılttı.

Deprem Ağı isimli milyonlarca kullanıcısı olan uygulamadan 4.5 (tahmini) Düzce'de deprem meydana geldiği yönünde bildirim atıldı.

Ayrıca birçok haber sitesi ve sosyal medya hesabı depremi "İstanbul'da hissedilen bir deprem" başlığıyla okurlarına sundu.

Deprem uygulaması daha önce de gece saatlerinde İstanbul'da deprem olduğu yönünde bildirimler göndermişti.