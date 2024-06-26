SON DAKİKA: Bu sabah Bingöl güne depremle uyandı
Son dakika haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD) verilerine göre bu sabah Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 07.42'de merkez üssü Karlıova olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 26, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Karlıova (Bingöl)
Tarih:2024-06-26
Saat:07:42:50 TSİ
Enlem:39.24278 N
Boylam:40.89361 E
Derinlik:11.12 km
Detay:https://t.co/CnZVKq3Ces@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi