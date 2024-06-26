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SON DAKİKA: Bu sabah Bingöl güne depremle uyandı

Son dakika haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD) verilerine göre bu sabah Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA: Bu sabah Bingöl güne depremle uyandı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 07.42'de merkez üssü Karlıova olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.