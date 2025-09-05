  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bursa Osmangazi'de orman yangını (Video)
Takip Et

Bursa Osmangazi'de orman yangını (Video)

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Gündoğdu ilçesinde başlayan orman yangını büyüyor. Yangının alt taraftaki Çağlayan köyünü de tehdit ettiği belirtilirken, havadan ve karadan müdahale sürüyor. Bölge sakinleri çevre köylülerdeki çiftçilerden destek çağrısında bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bursa Osmangazi'de orman yangını (Video)
Takip Et

Öğle saatlerinde televizyon vericilerinin bulunduğu Gündoğdu köyündeki çamlık alanda çıkan yangın zeytin bahçelerine ve ekili alanlara da sıçradı.

Yangın daha sonra alt taraftaki Çağlayan köyüne doğru büyüdü. Bölgede birkaç noktada yangının sürdüğü öğrenilirken, alevlere hem havadan hem karadan müdahale ediliyor.

Bursa Osmangazi'de orman yangını (Video) - Resim : 1

Helikopterler Kurşunlu'dan denizden su alarak defalarca sorti yaptılar. Orman ve büyükşehir itfaiye ekipleri de karadan söndürme çalışmasına katılıyor.

Bursa Osmangazi'de orman yangını (Video) - Resim : 2

Çağlayan köyü sakinleri civardaki Ahmet, Aksungur, Nliüfer ve diğer köylülerden tankerleriyle söndürme çalışmasına destek talebinde bulundu.

Bursa Osmangazi'de orman yangını (Video) - Resim : 3

Savcılık da yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.

Bursa Osmangazi'de orman yangını (Video) - Resim : 4

Jandarma ekipleri de bazı noktalarda söndürme ekiplerine destek oluyor.

Gündem
Özgür Özel’den kurultay mesajı: Butlan kararı olsa da anlamı yok
Özgür Özel: Butlan kararı olsa da anlamı yok
İmamoğlu: Milletimizin iradesine göz koyanlara fırsat vermeyeceğiz
İmamoğlu: Milletimizin iradesine göz koyanlara fırsat vermeyeceğiz
CHP'de kurultay tarihi belli oldu! Dava öncesi ilan edilecek
CHP'de kurultay tarihi belli oldu! Dava öncesi ilan edilecek
MHP'li Feti Yıldız'dan komisyon içerisinden Öcalan'a heyet göndermesi önerisi
MHP'li Feti Yıldız'dan komisyon içerisinden Öcalan'a heyet göndermesi önerisi
Sosyalist Enternasyonal'den kayyum tepkisi: Özgür Özel'i destekliyoruz
Sosyalist Enternasyonal'den kayyum tepkisi: Özgür Özel'i destekliyoruz
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı