Bursa Osmangazi'de orman yangını (Video)

Öğle saatlerinde televizyon vericilerinin bulunduğu Gündoğdu köyündeki çamlık alanda çıkan yangın zeytin bahçelerine ve ekili alanlara da sıçradı.

Yangın daha sonra alt taraftaki Çağlayan köyüne doğru büyüdü. Bölgede birkaç noktada yangının sürdüğü öğrenilirken, alevlere hem havadan hem karadan müdahale ediliyor.

Helikopterler Kurşunlu'dan denizden su alarak defalarca sorti yaptılar. Orman ve büyükşehir itfaiye ekipleri de karadan söndürme çalışmasına katılıyor.

Çağlayan köyü sakinleri civardaki Ahmet, Aksungur, Nliüfer ve diğer köylülerden tankerleriyle söndürme çalışmasına destek talebinde bulundu.

Savcılık da yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.

Jandarma ekipleri de bazı noktalarda söndürme ekiplerine destek oluyor.