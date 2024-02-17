Son dakika: Bursa Valisi kayıp denizcilerden ikisinin cesedine ulaşıldığı iddiasını yalanladı
Son dakika haberi... Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin 6 kişilik mürettebatı için başlatılan arama kurtarma çalışması üçüncü gününde sürüyor. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, mürettebattan iki kişinin cesedine ulaşıldığı iddiasının doğru olmadığını söyledi.
İmralı Adası güneyinde batan kuru yük gemisindeki mürettebatı arama çalışmaları 3. gününe girerken sabah saatlerinde birlikte yeniden başlandı.
Dün akşam saat 17.00 sıralarında planlanan dalış, hazırlıklar sırasında TCG Akın gemisinin halatının kopması nedeniyle gerçekleştirilemedi.
Vali Demirtaş yaptığı açıklamada, 15 Şubat Perşembe günü sabaha karşı Karacabey ilçesi açıklarında batan geminin 51 metre derinlikte denizin dibine oturduğunun belirlendiğini, 6 kişilik mürettebatı arama çalışmalarının 705 personelle sürdüğünü hatırlattı.
Aramaların 3'üncü gününde kayıp denizcilerden ikisinin cesedine ulaşıldığı yönünde iddiaların ortaya atıldığını belirten Demirtaş, bunun gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
Demirtaş ayrıca "Geminin batmasıyla ilgili Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığınca adli, Bursa Valiliğimizce de idari soruşturma başlatıldı" ifadesini kullandı.