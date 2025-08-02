Bursa’da öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldü

Bursa’da Uludağ Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan bir erkek öğrenci yurdunun 5. katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Uludağ Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan erkek öğrenci yurdunun 5. katında tek bir öğrencinin kaldığı öğrenilen odada, prizde şarj olan laptoptan kaynaklı yangın çıktı.

7 itfaiye ekibinin zamanında müdahalesiyle diğer odalara sıçramadan söndürüldü. Olayda yaralanan olmadığı öğrenilirken, binadaki soğutma çalışmaları sürüyor.