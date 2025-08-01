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Son dakika: Bursa'da orman yangını (Video)

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Haber Merkezi
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Son dakika: Bursa'da orman yangını (Video)
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Yenişehir ilçesine bağlı Kavaklı köyü kırsalında öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangına, ilk müdahaleyi Yenişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yaptı.

 Bursa Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde bölgeye 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankeri ve 62 personel sevk edildi.

Son dakika: Bursa'da orman yangını (Video) - Resim : 1

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının yerleşim alanlarını tehdit etmediği, sadece ormanlık alanda etkili olduğu belirtildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken yangını çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika: Bursa'da orman yangını (Video) - Resim : 2

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