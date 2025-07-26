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Son dakika: Bursa'daki orman yangınları büyüyor

Son dakika: Bursa'nın Kestel ve Gürsu ilçelerindeki orman yangınları büyüyor. Hem havadan hem karadan söndürme çalışmaları sürerken bölge halkı da yangında büyük mücadele veriyor.

Haber Merkezi
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Son dakika: Bursa'daki orman yangınları büyüyor
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Son dakika: Bursa'nın Kestel ve Gürsu ilçeleri arasındaki ormanlık alanda başlayan yangın etkisini arttırarak devam ediyor.

Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Yangına 2 yangın söndürme helikopteri ile havadan, çok sayıda arazöz ve itfaiye aracı ile karadan müdahale devam ederken, çok sayıda çiftçi de traktörleri ile söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Son dakika: Bursa'daki orman yangınları büyüyor - Resim : 1

Çift koldan söndürme çalışmaları yapılıyor

Kızılçam ormanlarının yandığı bölgede söndürme çalışmalarına katılan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık hem Kestel ilçesi Ağlaşan hem de Gürsu ilçesi Dışkaya Mahallelerinden çift koldan söndürme çalışmaları yapıldığını belirterek, "Ağlaşan'dan başlayarak Dışkayaya kadar ulaşan yangına bir taraftan devletimizin helikopterleri diğer taraftan itfaiye ve orman ekipleri müdahale ederken Allah razı olsun çiftçilerimizde destek veriyor. Bursa'mıza Kestel ve Gürsu ilçelerimize büyük geçmiş olsun" dedi.

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