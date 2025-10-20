Son dakika! Can Holding soruşturması: Kenan Tekdağ da dahil 11 kişi hakkında tutuklama istemi

Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl'ün de aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında ise adli kontrol istendi.

11 Eylül'de, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma bir soruşturma kapsamında "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla jandarma tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya, Kemal Çimen ve Cemal Can tutuklanmış, Can Holding Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı M. Kenan Tekdağ da ev hapsi ve yurtdışı yasağı şeklinde adli kontrolle serbest bırakmıştı. İki haftalık süreçte çok sayıda şirkete kayyum atanırken, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetkisizlik kararıyla soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından genişletilerek sürdürüldüğü açıklanmıştı.

Kenan Tekdağ ev hapsinden gözaltına alınıp karakola götürüldü

Operasyon kapsamında 3 gün önce 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu isimlerden 26 kişi İstanbul Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Karakolda işlemleri tamamlanan isimler sabah saatlerinden Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadeleri akşam saatlerinde tamamlanan eski Bilgi Üniversitesi Rektörü Remzi Sanver ile Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 11 kişi 'çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama' suçlamaları ile tutuklanma istemiyle hakimliğe sevk edildi. Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl'ün de aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında ise adli kontrol istendi.

Soruşturmaya ilişkin savcılıktan yapılan açıklamada da şu bilgelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme, Kurulan Örgüte Üye Olma, Nitelikli Dolandırıcılık, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Akaryakıt Kaçakçılığı ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında yürütülen geniş kapsamlı Can Holding soruşturması çerçevesinde, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Akaryakıt Özel Ekipler Şubesinin 17.02.2022 tarihli ve 2022/4 sayılı raporu doğrultusunda yapılan incelemelerde, holding bünyesindeki çok sayıda şirketin sahte fatura düzenlemek suretiyle vergi kaçakçılığı yoluyla haksız kazanç elde ettiklerine ilişkin bulgular tespit edilmiştir.

"88 milyar TL tutarında finansal hareketlilik"

Elde edilen veriler, holdingin kontrolünde bulunan Enerji Petrol Ürünleri A.Ş. ve alt bayileri aracılığıyla gerçekte mal hareketi bulunmayan yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirildiğini; bu işlemlerin fiziki akaryakıt kaçakçılığından ziyade kayıt dışı fatura zinciri üzerinden vergi kaçırma ve haksız kazanç sağlama amacı taşıdığını ortaya koymuştur. MASAK tarafından düzenlenen 22.05.2025 tarihli Aklama Suçu İnceleme Raporu’nda, Can Holding ve ilişkili 121 şirketin 2020–2021 yıllarında banka hesaplarında kaynağı belirsiz yaklaşık 88 milyar TL tutarında finansal hareketlilik bulunduğu belirlenmiştir. Bu kapsamda, aralarında Zaman Han Can, Mehmet Şakir Can, Kemal Can, Cemal Can, Murat Can, Devran Can, Rumert Onur Can, Betül Can, Zühal Can, Zafer Özen, Mehmet Sıddık Kaya, Kemal Çimen ve Sevda Çimen’in de bulunduğu toplam 16 şüpheli ile 121 şirkete ait malvarlıklarına, Sulh Ceza Hâkimliğinin 10.09.2025 tarihli ve 2025/7175 D.İş sayılı kararıyla el konulmuştur.

İstanbul, Mersin, Iğdır ve İzmir'de ikinci operasyon

Yeni düzenlenen MASAK raporu ve elde edilen deliller doğrultusunda örgüt yapılanması içinde aktif rol aldıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik ikinci aşama operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 17.10.2025 tarihinde İstanbul merkezli olmak üzere Mersin, Iğdır ve İzmir illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilmiştir. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen operasyonda, aralarında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can’ın da yer aldığı 26 şüpheli gözaltına alınmış; şirket merkezlerinde ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konulmuştur.

11 tutuklama istemi

Soruşturma kapsamında, Şüpheliler Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin'in de aralarında bulunduğu 11 şüpheli şahıs, çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilmiştir. Dosyada diğer şüpheliler Şenol Akan, Cengiz Bingöl, Arafat Bingöl, Müslüm Çogaç, Betül Can, Zuhal Can, Akın Makaracı, İsmail Kavak, Hakan Kalkan, Mithat Muharremoğlu. Kıyas Mustafaoğulları, Cesur Salık, Barış Karayel ve Berkan Baycan'ın da aralarında bulunduğu 14 şüpheli şahıs ise üzerlerine atılı suçlar kapsamında adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk olmuştur.

Soruşturma kapsamında delillerin değerlendirilmesine, örgütsel yapının mali bağlantıları ve para hareketlerinin tespitine yönelik incelemelere Cumhuriyet Başsavcılığının kararlılığıyla ve ilgili kurumların iş birliği içinde yasal çerçevede devam edilmektedir."