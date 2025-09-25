  1. Ekonomim
Son dakika Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı

Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı. Can'ın, İl Jandarma Komutanlığı’nda gözaltında tutulduğu belirtildi.

Son dakika Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı
Takip Et

Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı. Can'ın, İl Jandarma Komutanlığı’nda gözaltında tutulduğu öğrenildi.

İstanbul'da Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamasıyla Can Holding bünyesindeki 121 şirketin mal varlığına el konulmuştu. Başsavcılık, 10 şüpheli hakkında ise gözaltı kararı vermişti.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilmiş, İstanbul Başsavcılığı ise 9 şirketi daha TMSF'ye devretmişti.

 

