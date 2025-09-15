Can Holding'e operasyon: 5 şüpheli adliyeye getirildi

Can Holding'e yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Aralarında Habertürk ve Show TV'nin yöneticisi Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu beş şüpheli gözaltına alındı.

Holdingin patronları Mehmet Şakir Can ve Kemal Can'ın da aralarında bulunduğu beş kişi ise aranıyor.

Beş şüpheli adliyeye sevk edildi

Soruşturmada bu sabah yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan beş şüpheli adliyeye sevk edildi.

121 şirket TMSF'ye devredildi

Can Holding soruşturması Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında aralarında Habertürk, Show TV gibi yayın kuruluşlarının da bulunduğu 121 şirket TMSF'ye devredildi.

Suçlamalar neler?

Kara para aklama, dolandırıcılık, sahte belge düzenleme, vergi kaçakçılığı gibi iddialar yaklaşık beş yıllık bir süreyi içeriyor.

Bu suçlar ile çıkar amaçlı bir örgütü şemasının oluşturulduğu öne sürülüyor.

Şirket hesaplarına kaynağı belirsiz 88 milyar liranın girdiği iddia ediliyor.

Başsavcılığın açıklamasında zanlıların hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezninde, ekonomik hayatta güç ve itibar elde etmeye çalıştıkları belirtildi.