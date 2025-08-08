Son dakika: Çanakkale alev alev yanıyor! Havalimanı uçuşa kapatıldı

Çanakkale'de çıkan orman yangını için bölgeye ekipler sevk edildi. Alevlere hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.

Çanakkale Havalimanı uçuş trafiğine kapatıldı

Çanakkale Havalimanı, bölgede çıkan yangın nedeniyle geçici süreyle uçuş trafiğine kapatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çanakkale ilinde havalimanının karşısında başlayan yangın nedeniyle, Çanakkale Havalimanı pisti; devlet hava araçları, ambulans, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, 8 Ağustos 2025 saat 20.00’ye kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatılmıştır" denildi.

Alevler rüzgar etkisiyle yayılıyor

Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yakınlarındaki ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Yangın yerleşim yerlerine yaklaştı

Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak önce tarım arazilerine sıçradı, ardından yerleşim yerine ve Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yaklaştı.

Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman: Özel yaşlı bakım merkezini tahliye ediyoruz

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangının söndürülmesi için ekiplerin yoğun şekilde havadan ve karadan müdahaleye devam ettiğini söyledi.

Sarıcaeli köyünde her hangi bir tahliye bulunmadığını anlatan Toraman, şöyle konuştu:

"Radar yolu üzerindeki Kule mevkisinde bir tahliye oldu. Sarıcaeli köyündeki özel yaşlı bakım merkezini tahliye ediyoruz. Şu anda yangın istikametine göre tedbiren Kalabaklı köyü için hazırlık yapıyoruz ama bir tahliye şu an için yok. Yangın, şehir merkezini tehdit etmedi, hastanenin üst tarafından ilerledi. Bir sitenin bahçesine bir miktar alevler sirayet etmiş ama şu an için şehir merkezini tehdit edecek bir durum yok. Ekiplerin mücadelesi yoğun olarak sürüyor."

"Havadan 8 uçak ve 4 helikopter görev yapıyor"

Vali Toraman, Çanakkale merkez Sarıcaeli köyündeki yangına havadan 8 uçak ve 4 helikopter, karadan da 46 arazöz, 4 dozer ve kurumların makina imkanlarıyla karadan müdahale edildiğini kaydetti.

Çanakkale Boğazı tek yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale Boğazı, yangın söndürme uçaklarının çalışmasının engellenmemesi için kuzeyden güneye tek yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, Çanakkale’de meydana gelen yangınlar nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı." denildi.

Üniversiteden 'kampüsü boşaltın' uyarısı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde öğrencilere kampüsü boşaltma uyarısı yapıldı.

Yangında itfaiye erleri alev kapanında kaldı

Çanakkale'deki orman yangınında bir itfaiye aracı yandı, itfaiye erleri canını zor kurtardı. Yangına müdahale eden Çanakkale Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi rüzgarın ters esmesi sebebiyle alevlerin arasında kaldı. Alevler itfaiye aracının üzerine gelirken dar alanda manevra yapamayan aracı terk eden ekipler koşarak bölgeden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

OGM yangına müdahale eden araç ve personel sayısını açıkladı

OGM’nin yaptığı açıklamada, "8 uçak, 4 helikopter, 46 arazöz, 1 iş makinesi, 272 personel, Çanakkale Merkez'de ve Bigadiç'te orman dışı alanlarda meydana gelen yangınlara havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangınların bir an evvel kontrol altına alınması için mücadelemiz devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıntılar geliyor...