SON DAKİKA: Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, devam eden orman yangını nedeniyle Çanakkale Boğazı'nın gemi trafiğine kapatıldığını bildirdi.
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Çanakkalede devam eden orman yangını nedeniyle Çanakkele Boğazı gemi trafiğine kapatıldı.
Konuya ilişkin Ulaştıtma ve Altyapı Baknalığı'ndan yapılan açıkalamda, “Çanakkale Boğazı gemi trafiği, orman yangınının devam etmesi nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındı. Gemi trafiği, güney-kuzey tek yönlü olarak devam edecektir.” denildi.