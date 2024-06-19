SON DAKİKA: Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkalede devam eden orman yangını nedeniyle Çanakkele Boğazı gemi trafiğine kapatıldı.

Konuya ilişkin Ulaştıtma ve Altyapı Baknalığı'ndan yapılan açıkalamda, “Çanakkale Boğazı gemi trafiği, orman yangınının devam etmesi nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındı. Gemi trafiği, güney-kuzey tek yönlü olarak devam edecektir.” denildi.